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С 1 июля россияне не смогут купить пиваСегодня в 16:40

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В пластиковой таре.

1 июля 2017 года в России вступает в силу запрет на розничную торговлю алкоголем в полимерной таре объемом свыше 1,5 литра. В основном изменения коснутся реализации пива и напитков на его основе, передает "Уралинформбюро".

За несоблюдение ограничения должностные лица заплатят от 100 000 до 200 000 рублей, а юридические - от 300 000 до 500 000 рублей с конфискацией товара.

При этом купить пенное на разлив можно будет в любой таре.

Стоит отметить, что запрет на производство и оборот (за исключением розницы) алкоголя в ПЭТ-таре объемом более 1,5 литра действует с 1 января 2017 года.

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