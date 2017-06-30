×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Екатеринбурге "футбольный" подрядчик попал под "уголовку"Сегодня в 16:16

  • Текст

Ему вменяют мошенничество.

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении ООО "ГУДСР". Компания занималась обновлением дорог в рамках подготовки к ЧМ-2018. В частности, подрядчик приводил в порядок улицы Татищева, Пирогова и Репина возле Центрального стадиона.

Уголовное дело касается исполнения программы "Столица" в 2014-2016 годах. Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, ООО "ГУДСР" подозревается в нецелевом расходовании средств.

По версии ведомства, подрядчик предъявлял к оплате работы по установке временных дорожных знаков и средств технического регулирования. При этом деньги на их установку и содержание не были прописаны в аукционной документации. Кроме того, надзиратели уличили ГУДСР в завышении сумм, предъявленных к оплате за перевозку срезанного асфальта. К примеру, подрядчик заявил, что перемещал асфальт с улицы Еремина до Уральских Коммунаров - Сазонова на расстояние до 15 километров. Фактически же расстояние составило 5,6-5,8 километра.

Прокуроры потребовали от заказчика работ - МКУ "Городское благоустройство" взыскать с подрядчика в областной и муниципальный бюджеты 15,3 миллиона рублей. Надзиратели подали соответствующий иск в суд.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Митинг без причины

Митинг без причины

Признак… грядущих выборов.

Ветхие пленники "Медной горы"

Ветхие пленники "Медной горы"

"Квартал ювелиров" может исчезнуть.

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

И разделили 9 миллионов.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×