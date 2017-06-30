В Екатеринбурге "футбольный" подрядчик попал под "уголовку"Сегодня в 16:16
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Ему вменяют мошенничество.
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении ООО "ГУДСР". Компания занималась обновлением дорог в рамках подготовки к ЧМ-2018. В частности, подрядчик приводил в порядок улицы Татищева, Пирогова и Репина возле Центрального стадиона.
Уголовное дело касается исполнения программы "Столица" в 2014-2016 годах. Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, ООО "ГУДСР" подозревается в нецелевом расходовании средств.
По версии ведомства, подрядчик предъявлял к оплате работы по установке временных дорожных знаков и средств технического регулирования. При этом деньги на их установку и содержание не были прописаны в аукционной документации. Кроме того, надзиратели уличили ГУДСР в завышении сумм, предъявленных к оплате за перевозку срезанного асфальта. К примеру, подрядчик заявил, что перемещал асфальт с улицы Еремина до Уральских Коммунаров - Сазонова на расстояние до 15 километров. Фактически же расстояние составило 5,6-5,8 километра.
Прокуроры потребовали от заказчика работ - МКУ "Городское благоустройство" взыскать с подрядчика в областной и муниципальный бюджеты 15,3 миллиона рублей. Надзиратели подали соответствующий иск в суд.
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