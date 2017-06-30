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Работу Кольцово прервала грозаСегодня в 16:48

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Самолеты перенаправили в Челябинск.

30 июня в расписание аэропорта Кольцово внесла свои коррективы погода. Из-за сильной грозы самолеты, летевшие в столицу Урала из Астаны и Анапы, ушли на запасной аэродром в Челябинск.

В Екатеринбурге рейс из Астаны ожидается в 17.10, хотя по расписанию должен был сесть еще в 15.35. Соответственно, и обратный вылет из Екатеринбурга в Астану перенесен с 16.35 на 17.40. Пассажиры с черноморского побережья прибудут на Средний Урал с задержкой в 2,5 часа - в 17.15.

Также из-за неблагоприятных метеоусловий не смогли вовремя вылететь из уральской авиагавани в Москву пассажиры рейса S7. Вылет перенесен на час - на 16.40.

Стоит отметить, что по сообщениям федеральных СМИ, в столичных аэропортах также задержаны или отменены почти 30 рейсов.

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