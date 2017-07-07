ТОП-5 главных видео уходящей неделиСегодня в 16:19
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По версии "Уралинформбюро".
1. По улице вплавь
Лето 2017 года надолго запомнится россиянам своими погодными катаклизмами. Дожди не первую неделю заливают Центральную часть страны, Урал и Западную Сибирь. Города и села во время затяжных ливней превращаются в подобия Венеции.
5 июля двухчасовой дождь обратил в реки улицы Ульяновска. Машины плыли по ним, словно лодки, а горожане переходили проезжую часть по пояс в воде. Как оказалось, ливневая канализация не в силах справиться с таким объемом осадков.
2. Путин "в земле"
В преддверии саммита G20 на одном из полей области Венето на севере Италии появился гигантский портрет президента РФ Владимира Путина. Для его создания фермеру Дарио Гамбарин понадобились трактор, плуг, площадка шириной 135 метров, а также хорошее чувство пропорции. Только вот незадача - рассмотреть "полотно" можно с высоты птичьего полета.
3. "И мой сурок со мной..."
Необычная гонка была снята велосипедистом-фрирайдером Микаэлем Бимбо на французском горнолыжном курорте Куршевель. Когда мужчина на велосипеде спускался по горной тропе, перед ним выскочил сурок. Недолго думая, грызун пустился наутек по дорожке, ничуть не уступая в скорости двухколесному "коню".
4. Невиданная "Нирвана"
В Сети появилась видеозапись выступления Nirvana, сделанная 29 лет назад. Ролик был снят в январе 1988 года, на следующий день после того как команда записала дебютную демокассету. Некоторые фрагменты этого клипа ранее уже были представлены публике, а вот полная версия увидела свет впервые.
5. Олений бокс
В объектив попала необычная дуэль белохвостых оленей. Вместо того, чтобы выяснять отношения "на рогах", самцы начали "боксировать", стоя на задних ногах. Сотрудники Агентства по природным ресурсам американского штата Теннесси считают, что молодые олени подрались из-за еды.
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