Полутора лет.

В Екатеринбурге ищут 30-летнюю Ольгу Данилову и ее 1,5-годовалого сына Артема. 26 июня 2017 года женщина с ребенком ушли гулять в районе ЖБИ, с тех пор о них ничего неизвестно.

Ольга была одета в красную кожаную куртку и черные спортивные штаны. На мальчике был желтый костюм зайца.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу "Уралинформбюро" пояснили, что супруг Ольги подал заявление в отдел полиции №2. Сейчас сотрудники уголовного розыска устанавливают местонахождение горожанки.

"Просим граждан, которые обладают какой-либо информацией о пропавшей женщине, сообщить об этом. Или, если супруга увидит в СМИ сообщение, ей нужно позвонить в отдел полиции №2 по телефону 356-42-02", - пояснили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.