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Екатеринбург заплатит 1,5 миллиона рублей за фильм о подготовке к ЧМ-201830 июня в 17:16

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Из городской казны.

Чиновники Екатеринбурга готовы заплатить 1,5 миллиона рублей за съемку фильма о подготовке города к чемпионату мира по футболу 2018 года. Конкурс объявлен на сайте госзакупок.

Согласно условиям, продолжительность картины составит 20-25 минут. Не позднее 18 августа исполнитель должен представить заказчику итоговый сценарий картины - с рабочим названием, изложенный в свободной форме и содержащий основную концепцию. Среди требований к участникам – высшее образование по "синема"-специальностям, а также наличие премий и наград в области кинематографии.

Рабочие моменты – исключительно на совести создателей: они сами должны договариваться с героями и согласовывать места киносъемок, которые, в том числе с беспилотников, пройдут с 19 августа по 25 сентября 2017 года, передает "Уралинформбюро".

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