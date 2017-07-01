Из городской казны.

Чиновники Екатеринбурга готовы заплатить 1,5 миллиона рублей за съемку фильма о подготовке города к чемпионату мира по футболу 2018 года. Конкурс объявлен на сайте госзакупок.

Согласно условиям, продолжительность картины составит 20-25 минут. Не позднее 18 августа исполнитель должен представить заказчику итоговый сценарий картины - с рабочим названием, изложенный в свободной форме и содержащий основную концепцию. Среди требований к участникам – высшее образование по "синема"-специальностям, а также наличие премий и наград в области кинематографии.

Рабочие моменты – исключительно на совести создателей: они сами должны договариваться с героями и согласовывать места киносъемок, которые, в том числе с беспилотников, пройдут с 19 августа по 25 сентября 2017 года, передает "Уралинформбюро".