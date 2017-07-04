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Российскую медицину "пропитала" коррупция03 июля в 09:16

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Уверены пациенты.

Самой коррумпированной сферой в России является медицина. Такого мнения придерживаются 27% участников опроса "ВЦИОМ-Спутник", передает "Уралинформбюро".

На втором месте с 23% голосов лидер двух минувших лет - ГИБДД. Замыкает ТОП-3 антирейтинга ЖКХ - эту сферу назвали коррумпированной 22% респондентов.

Каждый пятый россиянин считает, что взяточничество поразило все общество в целом. В том, что "больна" судебная система уверены 18% опрошенных. Также, по мнению россиян, поражены коррупцией местная власть (17%), полиция (16%) и образование (12%).

Самыми "чистыми на руку" назвали военкоматы и политические партии (по 3%) и армию (1%). Абсолютно не подвержен коррупции, считают опрошенные, президент РФ (0%).

В телефонном опросе "ВЦИОМ-Спутник" 24-25 июня 2017 года приняли участие 1 200 человек.

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