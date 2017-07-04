Также газопровод был сорван с крепежа.

В Екатеринбурге жительница одного из домов в переулке Северский доверила установку газового счетчика неквалифицированным лицам. Сотрудники АО "Екатеринбурггаз" ликвидировали после них 3 утечки газа на газопроводе.

Установить счетчик "быстро и всего за 9700 рублей" пенсионерку уговорила менеджер по продажам. "Мастер" пришел фактически следом за коллегой и на скорую руку установил прибор.

Во время технического обследования, проводимого "Екатеринбурггазом" перед опломбировкой, в местах подсоединения счетчика было выявлено 3 утечки газа. Выяснилось также, что при монтаже горе-мастера сорвали газопровод с крепежа. Счетчик был установлен без соблюдения норм безопасной эксплуатации и требований паспорта прибора, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

"При установке счетчика в данном случае требуется проведение сварочных работ. Для этого должен отключаться газ. Как образом сотрудники сторонних организаций производят отключение, как выполняют газоопасные работы, даже предположить страшно. Зачастую мы вынуждены рекомендовать жителям демонтировать приборы из-за множества нарушений", - поясняет мастер службы домовых сетей "Екатеринбурггаза" Татьяна Яровая.

Ради собственной безопасности пенсионерке придется заменить счетчик, но вернуть потраченные деньги вряд ли удастся. В подписанном ею договоре есть пункт о том, что работа считается выполненной качественно и в срок, если заказчиком подписан акт приемки-сдачи. Акт женщиной был подписан, и теперь юридически никаких претензий к подрядчику она предъявить не может.