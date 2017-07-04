Со шквалистым ветром.

В начале недели На Среднем Урале ожидаются дожди с градом и грозами. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в Уральском гидрометеоцентре. В понедельник в Свердловской области будет до плюс 24 градусов, с порывами ветра до 25 метров в секунду. Во вторник и среду ожидается до плюс 22-24. По ночам столбики термометров будут опускаться до плюс 9 во вторник и плюс 6 в среду.

В столице Урала дневная температура в начале недели ожидается около плюс 20. Ветер 5-10 метров в секунду, с порывами до 15. С понедельника по среду будут идти небольшие дожди.