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"Китайцы" и Lada оказались самыми доступными машинами в России03 июля в 11:04

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В комплектациях "проще некуда".

О дешевых и комфортных иномарках россиянам остается только мечтать. Теперь за сумму менее 500 000 рублей можно приобрести детище отечественного автопрома или "китайца". Исключение составляет бюджетный "японец", да и тот в самой простой комплектации. Рейтинг самых доступных автомобилей составила "Российская газета", передает "Уралинформбюро".

Лидером стал китайский хэтчбек Lifan Smily. За 369 900 рублей покупатели получают машины с 88-сильным мотором объемом 1,3 литра и 5-ступенчатой "механикой". Также в базовую комплектацию входят 2 подушки безопасности, система торможения ABS + EBD, дневные ходовые огни, задние парктроник и противотуманный фонарь, кондиционер, радиоприемник и обогрев заднего стекла.

На втором месте - седан Lada Granta с ценником 389 900 рублей, двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 87 "лошадей". Правда, оснащен он беднее Smily - 1 подушка безопасности, дневные ходовые огни, ABS + BAS + EBD и аудиоподготовка.

Еще одно детище АвтоВАЗа разместилось на третьей строчке. Lada Priora с тем же 1,6-литровым движком за 399 900 рублей оснащена еще и маршрутным компьютером, электрическими стеклоподъемниками и воздушным фильтром салона. Лифтбек Lada Granta стоимостью 414 900 рублей в базовой комплектации не отличается "наполнением" от тезки-седана.

Замыкает пятерку лидеров японский седан Datsun on-DO (436 000 рублей) с мотором 1,6 литра и мощностью 82 лошадиных силы. В базовом пакете опций добавлен подогрев передних сидений.

Единственный "дешевый" автомобиль с АКПП - узбекский хэтчбек Ravon R2 расположился на шестом месте. За 439 000 рублей по спецпредложению в комплект к 4-ступенчатому "автомату" входят мотор 1,25 литра и мощностью 85 лошадиных сил, 2 подушки безопасности, система торможения с ABS, дополнительный USB-порт, передние стеклоподъемники и дневные ходовые огни.

Также в десятку самых доступных машин входят хэтчбек Lada Kalina (от 440 600 рублей), седан Ravon Nexia (от 449 000) и два седана из Поднебесной: FAW Oley (от 449 100 рублей за машину 2014 модельного года) и Brilliance H230 (от 459 900 рублей).

Стоит отметить, что с 1 июля 2017 года в России вступили в силу новые программы льготного автокредитования: "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Обе позволят взять субсидируемый кредит и купить машину со скидкой в 10%.

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