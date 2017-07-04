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"Почта России" сменила руководителя03 июля в 11:22

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На временного.

Генеральный директор "Почты России" Дмитрий Страшнов ушел в отставку. Его контракт, истекший 1 июля 2017 года, продлен не будет. Врио гендиректора назначена первый заместитель руководителя компании Ольга Осина. Об этом 3 июля объявил глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров, передает "Уралинформбюро".

Сейчас ушедшему топ-менеджеру ищут замену. По данным федеральных СМИ, в правительстве страны рассматривают кандидатуры заместителей министра экономического развития Станислава Воскресенского и Николая Подгузова.

Стоит напомнить, что информация о грядущей отставке Страшнова появилась в ноябре 2016 года, когда Генпрокуратура потребовала возбудить в отношении него уголовное дело за незаконно полученную премию в 95 миллионов рублей за 2014 год.

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