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Японцы научились делать коктейли "из музыки"03 июля в 11:28

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На основе соков или алкоголя.

В Японии меломаны получили возможность попробовать любимую музыку на вкус. Компания Nomura создала аппарат способный смешивать коктейли на "основе" настроения музыкальных композиций, пишет Reuters.

В резервуарах Squeeze Music находятся пять разных соков - по количеству различаемых гаджетом оттенков мелодии: счастливый, романтичный, будоражащий, сентиментальный и грустный. Проанализировав песню, механический "бармен" определяет пропорции горького, сладкого, соленого и кислого в стакане клиента.

Например, любители романтической музыки получат терпкий коктейль, почитатели джаза - горький, а весельчаки - сладкий.

Производители считают, что Squeeze Music будет пользоваться популярностью на музыкальных фестивалях, где посетители смогут попробовать звучащую мелодию на вкус. Более того, функционал аппарата позволяет смешивать и алкогольные коктейли, передает "Уралинформбюро".

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