В Екатеринбурге газовые счетчики устанавливали незаконно03 июля в 12:26
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Вмешалась прокуратура.
Екатеринбургскую компанию СМП "Инженерные системы" — "Урал Газоучет" по решению Ленинского райсуда обязали прекратить установку и замену газового оборудования.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры, предприятие оказывало услуги жителям многоквартирных домов, не имея договоров с собственниками квартир. Также у компании отсутствовала аварийно–диспетчерская служба. Таким образом, СМП "Инженерные системы" — "Урал Газоучет" не отвечает требованиям, предъявляемым к специализированным организациям.
По итогам проверки прокуратура направила иск о возложении обязанности на СМП "Инженерные системы" — "УралГазоучет" прекратить установку, замену приборов учета газа и газового оборудования до заключения договоров о техобслуживании и ремонте газового оборудования с управляющими организациями и собственниками помещений.
По решению суда эти требования были удовлетворены. Судебный акт в законную силу не вступил.
Следует отметить, что это не единичный случай в уральской столице. АО "Екатеринбурггаз" завалили жалобами на сторонние организации, навязывающие услуги по установке газового оборудования. Большинство из пострадавших пожилые люди. Схема выманивания средств отработана до мелочей. Нежданные визитеры путем обмана убеждают раскошелиться на новый шланг, кран к газовой плите или газовый счетчик.
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