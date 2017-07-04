Урал посетили именитые гости.

Свердловский областной Сабантуй-2017 собрал 10 тысяч человек и ряд именитых политиков. Помимо врио губернатора Евгения Куйвашева в праздновании приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер правительства Башкортостана Салават Сагитов.

Минниханов, выступая на церемонии открытия праздника 1 июля, поблагодарил главу Среднего Урала за качественную организацию и назвал его своим другом, чье приглашение он принял без раздумий. "По словам Евгения Владимировича, в Свердловской области живут представители 160 национальностей. И сегодняшний праздник - это повод встретиться с добрыми друзьями", - отметил Минниханов.

Салават Сагитов передал участникам приветствие от главы Республики Рустэма Хамитова: "У наших народов есть емкое выражение - "сосед по огню". Это те люди, к которым мы приходим, когда нам плохо, и они нам помогают. Это те люди, с которыми мы делимся своей радостью. Сегодня здесь собрались именно те, кого мы называем "соседи по огню".

На главной сцене праздника выступили творческие коллективы национальных республик, в числе которых государственный ансамбль песни и танца Татарстана и музыканты Башкирской филармонии. На большом поле, примыкающем к загородному клубу "Белая лошадь", расположились 12 национальных подворий и проводились соревнования.