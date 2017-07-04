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По количеству отдыхающих в Анталье Россия побила рекорд03 июля в 15:02

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Прошлых лет

По сравнению с первыми 6 месяцами 2016 года, когда на берегу Средиземного моря в Анталье отдохнуло всего 25 тысяч россиян, ныне турпоток из РФ вырос в 44 раза. За январь-июнь на Анатолийском побережье побывало 2,8 миллиона иностранных туристов, в том числе 1,1 миллиона граждан РФ, сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на данные администрации Антальи. Рекордный показатель превосходит и результат 2015 года (868 тысяч человек).

"Были годы, когда российский турпоток достигал 3-4 миллионов человек за год. Миллион за полгода – еще немного. Но после приостановки российского туризма в 2016-м нынешний показатель, безусловно, хороший. Сработал эффект отложенного спроса. Россияне соскучились по такому формату отдыха - недорогому, с обширным выбором отелей, большой береговой линией", – рассказал "Уралинформбюро" исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев

Он связывает увеличение турпотока с укреплением рубля, отсутствием на данный момент прямого конкурента Турции – Египта. Более того, турецкое правительство приложило максимум усилий, чтобы восстановить курортный рынок после катастрофической ситуации прошлого года. В итоге в июне в страну приехало 584 тысячи россиян - каждый второй турист. Рабочая группа Совета по туризму Антальи прогнозирует российский показатель 2017 года в 2,6 миллиона человек.

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