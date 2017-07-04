Пассажирам.

В Госдуму РФ внесли законопроект, регулирующий деятельность онлайн-агрегаторов такси, вроде Uber или Gett.

Документ обяжет иностранные компании создать филиалы в России и запретит передавать заказы на перевозку водителям без лицензий. Кроме того, агрегаторы должны будут компенсировать убытки клиентам, получившим недостоверную информацию о таксисте или условиях поездки и не добравшимся до места назначения.

Сейчас в России деятельность агрегаторов такси никак не регулируется, поэтому существуют риски предоставления некачественных услуг.