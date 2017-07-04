Они на втором и шестом месте по России.

Югра и Ямал вошли в ТОП-6 регионов с самыми большими долгами за коммунальные услуги. Об этом сообщает RT со ссылкой на ФССП России.

По состоянию на май 2017 года на одно дело о взыскании в Югре в среднем приходится 53,3 тысячи рублей, на Ямале этот показатель составляет 48,4 тысячи.

На первом месте в рейтинге - Москва (62,6 тысячи рублей). Самой дисциплинированной оказалась Омская область (8,9 тысячи рублей просрочки).

По итогам 2016 года общая сумма задолженности россиян за ЖКУ, по которой суды приняли решения о взыскании, выросла на 10%. Она составила 91,1 миллиарда рублей, передает "Уралинформбюро".