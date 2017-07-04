×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Югра и Ямал стали лидерами по долгам за "коммуналку"03 июля в 13:34

  • Текст

Они на втором и шестом месте по России.

Югра и Ямал вошли в ТОП-6 регионов с самыми большими долгами за коммунальные услуги. Об этом сообщает RT со ссылкой на ФССП России.

По состоянию на май 2017 года на одно дело о взыскании в Югре в среднем приходится 53,3 тысячи рублей, на Ямале этот показатель составляет 48,4 тысячи.

На первом месте в рейтинге - Москва (62,6 тысячи рублей). Самой дисциплинированной оказалась Омская область (8,9 тысячи рублей просрочки).

По итогам 2016 года общая сумма задолженности россиян за ЖКУ, по которой суды приняли решения о взыскании, выросла на 10%. Она составила 91,1 миллиарда рублей, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Митинг без причины

Митинг без причины

Признак… грядущих выборов.

Ветхие пленники "Медной горы"

Ветхие пленники "Медной горы"

"Квартал ювелиров" может исчезнуть.

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

И разделили 9 миллионов.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×