С надеждой получить "Оскар".

3 июля американский актер Том Круз празднует 55-летие. За его плечами съемки в 45 фильмах, среди которых знаменитые киносага "Миссия невыполнима" и "Война миров", передает "Уралинформбюро" .

Дебютом Тома Круза в кино стала "Бесконечная любовь" (1981 год), однако известность пришла к нему только два года после выхода на экраны картины "Рискованный бизнес".

В активе американского актера три "Золотых глобуса", столько же раз он был номинирован на получение "Оскара".

В текущем году в прокат выходят два фильма с участием голливудской звезды - "Мумия" и "Сделано в Америке".

На 2018 год запланирован выход шестой картины "Миссия невыполнима".