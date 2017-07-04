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Том Круз отмечает юбилей03 июля в 13:36

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С надеждой получить "Оскар".

3 июля американский актер Том Круз празднует 55-летие. За его плечами съемки в 45 фильмах, среди которых знаменитые киносага "Миссия невыполнима" и "Война миров", передает "Уралинформбюро" .

Дебютом Тома Круза в кино стала "Бесконечная любовь" (1981 год), однако известность пришла к нему только два года после выхода на экраны картины "Рискованный бизнес".

В активе американского актера три "Золотых глобуса", столько же раз он был номинирован на получение "Оскара".

В текущем году в прокат выходят два фильма с участием голливудской звезды - "Мумия" и "Сделано в Америке".

На 2018 год запланирован выход шестой картины "Миссия невыполнима".

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