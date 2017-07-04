Из-за "Шелкового пути".

10 июля 2017 года многосторонние автомобильные пункты пропуска (МАПП) в южноуральском Бугристом и казахстанском Кайраке будут обслуживать преимущественно участников международного ралли "Шелковый путь". В связи с этим "рядовым" водителям советуют выбрать другой маршрут для перехода границы РФ, передает "Уралинформбюро".

По данным Погрануправления ФСБ, в Челябинской области двусторонние АПП есть в Николаевке (Варненский район) и Мариинском (Брединский район). Ближайшие МАПП расположены в Петухово (Курганская область) и Орске (Оренбургская область).

Стоит отметить, что "Шелковый путь" пройдет через Южный Урал второй раз. Участникам ралли предстоит проехать более 300 километров по территории Троицкого района.

Торжественный старт гонке будет дан 7 июля в Москве на Красной площади. За две недели сильнейшие команды внедорожников и грузовиков со всего мира должны преодолеть 9 608 километров до Сианя (Китай).