С 3 июля.

Начиная с 2014 года Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки ежегодно собирает замечания и предложения по совершенствованию системы государственной итоговой аттестации. Процедура начинается после завершения основного периода экзаменационной кампании. Свое письмо любой желающий может отправить до 11 августа по электронной почте ege2018@obrnadzor.gov.ru.

Как утверждают в ведомстве, поступившая информация анализируется специалистами, а затем выносится на обсуждение представителям экспертных сообществ. Все принятые изменения в ЕГЭ будут утверждены и опубликованы до 1 сентября.

"Практика сбора пожеланий по совершенствованию ЕГЭ стала для нас ежегодной и, можно сказать, обязательной. Вся поступившая на почтовый ящик информация внимательно рассматривается, обсуждается и выносится на обсуждение экспертам. Опыт прошлых лет показывает, что многие из таких предложений принимаются и встраиваются в экзаменационную систему", – заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Корректировки в проведение ЕГЭ вносятся практически каждый год. В том году, например, в ЕГЭ по химии изменена сложность базового уровня – исключены задания с выбором ответа. В 2018 планируется ввести устную часть по истории, обществознанию, литературе. Стоит отметить, что недостатки ЕГЭ по литературе обсуждаются уже более 4-х лет. В частности, критикуются рамочные стандарты написания сочинения, побуждение выпускников со стороны учителей всегда соглашаться с мнением автора произведения и пр.