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Воронка глубиной 50 метров образовалась на Ямале в конце июня. В 34 километрах от села Сеяха взорвалась сопка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации Ямальского района. Грунт и глыбы вечной мерзлоты разбросало на 300 метров вокруг.

Воронка находится в 15 метрах от реки Морды-Яха, поэтому к прибытию исследователей место взрыва уже затопило водой.

Ранее на Ямале было известно о пяти воронках, самая глубокая (около 35 метров) образовалась в 2015 году. "Вход в преисподнюю", как ее окрестили, также заполнили грунтовые воды.



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