Новыми радарами.

На вооружение Центрального военного округа поступили новые радары "Небо-У" и "Небо-М". Станции усилили подразделения радиотехнических войск, размещенных в Поволжье и Западной Сибири, передает "Уралинформбюро". "Новобранцы" предназначены для обнаружения воздушных целей различных категорий.

"От самолетов до крылатых и управляемых ракет, в том числе малоразмерных гиперзвуковых, баллистических и малозаметных с использованием "стелс-технологий" на дальности до 600 километров. Обеспечивает определение государственной принадлежности воздушных объектов и пеленгацию постановщиков активных помех", - пояснили в пресс-службе ЦВО.