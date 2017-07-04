Активисты требуют раскопок.

Власти Челябинской области решили вмешаться в ситуацию с застройкой западной окраины Челябинска, известной как "Золотая гора" (мемориальный комплекс в память о жертвах "большого террора" 1937-38 годов). В этом районе планируются возведение выставочного комплекса "Челябинск-ЭКСПО", а также активное дорожное строительство.

Челябинцы опасаются, что в ходе работ будет уничтожен прилегающий к стройплощадке лесной массив и заброшенные золотые шахты, в которых, по данным историков, находятся останки примерно 12 тысяч жертв сталинских репрессий.

Проект выставочного центра реализует компания РВЦ "Челябинск-ЭКСПО". Сам по себе будущий "выставочник" не заходит на территорию "Золотой горы". А вот под дорогами, которые будут проложены к нему (как продолжение проспектов Академика Королева и Академика Сахарова), этих захоронений может быть очень много, сообщил "Уралинформбюро" координатор инициативной группы "АрхиСтраж" Юрий Латышев.

О том, что под "Золотой горой" покоятся жертвы "большого террора", челябинцы знают ещё с 40-х годов прошлого века. В конце 80-х в шахтах были обнаружены останки почти 1 500 расстрелянных. По словам Латышева, в результате исследований, проведенных в 90-х годах, установлено местоположение и приблизительное количество останков еще в восьми шахтах. Четыре шахты находятся как раз в зоне будущего дорожного строительства.

Предполагаемые места захоронений под проектируемыми дорогами к "Челябинск-ЭКСПО". Фото:vk.com.

На публичных слушаниях 29 июня жители Челябинска забраковали предложенный строителями проект ЭКСПО-центра. По словам жильцов ЖК "Тополиная аллея", расположенного рядом с будущей стройкой, они больше всего боятся за судьбу леса, который будет вырублен в ходе строительства. "У жильцов здесь давно проложены лыжные трассы, здесь тренируются ребята из детской спортивной школы. Но и мемориал тоже нужно сохранить", - считают они.

В итоге проект был отправлен на юридическую экспертизу. Однако, по мнению Юрия Латышева, она будет не более чем фикцией. Чтобы по-настоящему защитить памятник, на этом участке необходимо провести масштабные археологические раскопки, определить границы предмета охраны и его охранные зоны.

Глава региона Борис Дубровский разделяет беспокойство горожан, заверили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора Челябинской области. Он уже дал поручение поручение главе Челябинска Евгению Тефтелеву разобраться с вопросом застройки городского района Золотая горка и не допустить кощунства над памятью жертв репрессий.