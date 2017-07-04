Дорога к "Челябинск-ЭКСПО" пройдёт по костям03 июля в 16:19
- Текст
Активисты требуют раскопок.
Власти Челябинской области решили вмешаться в ситуацию с застройкой западной окраины Челябинска, известной как "Золотая гора" (мемориальный комплекс в память о жертвах "большого террора" 1937-38 годов). В этом районе планируются возведение выставочного комплекса "Челябинск-ЭКСПО", а также активное дорожное строительство.
Челябинцы опасаются, что в ходе работ будет уничтожен прилегающий к стройплощадке лесной массив и заброшенные золотые шахты, в которых, по данным историков, находятся останки примерно 12 тысяч жертв сталинских репрессий.
Проект выставочного центра реализует компания РВЦ "Челябинск-ЭКСПО". Сам по себе будущий "выставочник" не заходит на территорию "Золотой горы". А вот под дорогами, которые будут проложены к нему (как продолжение проспектов Академика Королева и Академика Сахарова), этих захоронений может быть очень много, сообщил "Уралинформбюро" координатор инициативной группы "АрхиСтраж" Юрий Латышев.
О том, что под "Золотой горой" покоятся жертвы "большого террора", челябинцы знают ещё с 40-х годов прошлого века. В конце 80-х в шахтах были обнаружены останки почти 1 500 расстрелянных. По словам Латышева, в результате исследований, проведенных в 90-х годах, установлено местоположение и приблизительное количество останков еще в восьми шахтах. Четыре шахты находятся как раз в зоне будущего дорожного строительства.
Предполагаемые места захоронений под проектируемыми дорогами к "Челябинск-ЭКСПО". Фото:vk.com.
На публичных слушаниях 29 июня жители Челябинска забраковали предложенный строителями проект ЭКСПО-центра. По словам жильцов ЖК "Тополиная аллея", расположенного рядом с будущей стройкой, они больше всего боятся за судьбу леса, который будет вырублен в ходе строительства. "У жильцов здесь давно проложены лыжные трассы, здесь тренируются ребята из детской спортивной школы. Но и мемориал тоже нужно сохранить", - считают они.
В итоге проект был отправлен на юридическую экспертизу. Однако, по мнению Юрия Латышева, она будет не более чем фикцией. Чтобы по-настоящему защитить памятник, на этом участке необходимо провести масштабные археологические раскопки, определить границы предмета охраны и его охранные зоны.
Глава региона Борис Дубровский разделяет беспокойство горожан, заверили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора Челябинской области. Он уже дал поручение поручение главе Челябинска Евгению Тефтелеву разобраться с вопросом застройки городского района Золотая горка и не допустить кощунства над памятью жертв репрессий.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
03 июля в 20:05
Клещи покусали более 4 500 юных свердловчан
И свыше 19 000 взрослых.03 июля в 20:05
В Тюмени ураган повалил остановку
И столбы.03 июля в 19:35
Счетная палата раскритиковала слияние Резервного фонда и ФНБ
По сценарию Силуанова.03 июля в 19:06
Сибирская тайга превратилась в угрозу экологии
Из-за масштабных пожаров.03 июля в 18:33
Свердловские чекисты будут во всем белом
"Давить" на окружающие памятники.03 июля в 18:28
На Среднем Урале обсудили профилактику терроризма
Среди мигрантов.03 июля в 18:13
Эрмитаж откроет еще шесть филиалов
В России и за рубежом03 июля в 18:11
Свердловский и пермский избиркомы раскошелятся на легитимность выборов
Голосование покажут в интернете.03 июля в 18:07
В Челябинске разбился 3-летний мальчик
Выпав с 5 этажа.03 июля в 18:01
Напавший на 12-летнюю челябинку педофил избежит колонии
Его признали невменяемым.03 июля в 17:29
Погранпункт на Южном Урале закроют на день
Из-за "Шелкового пути".03 июля в 17:27
Югорчанку будут судить за гибель новорожденного сына
Она придавила его во сне.03 июля в 17:27
Общественная палата Екатеринбурга возьмется за медицину
Культуру и экологию.03 июля в 17:24
В Екатеринбурге определились с повременными тарифами на проезд
Они составят 28 и 40 рублей.03 июля в 17:15
Свердловский бизнес вкладывается в спорт
И строительство.
Главные новости
- 03 июля в 18:33Свердловские чекисты будут во всем белом
- 03 июля в 17:24В Екатеринбурге определились с повременными тарифами на проезд
- 03 июля в 15:17Суд не выпустил Сиволапа из СИЗО
- 03 июля в 13:57Свердловский дорожный картель заплатит астрономический штраф
- 03 июля в 12:17На Екатеринбург вылилось почти 52 миллиарда литров воды
Аналитика
Митинг без причины
Признак… грядущих выборов.
Ветхие пленники "Медной горы"
"Квартал ювелиров" может исчезнуть.
Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента
И разделили 9 миллионов.