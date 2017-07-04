По переселению из аварийного жилья.

Властям Зауралья придется вернуть миллиард рублей в случае срыва федеральной программы по переселению из аварийного жилья.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора Курганской области, сейчас в регионе реализуется этап 2016-2017 годов. В рамках него до 1 сентября должно быть расселено 852 квартиры. На данный момент введено в эксплуатацию всего 273 из них. 12 домов находятся на стадии строительства (6 - в Кургане, еще столько же - в Шадринске). По плану, эти многоэтажки должны быть сданы в июле.

Губернатор Зауралья Алексей Кокорин призвал форсировать работу, чтобы избежать финансовых санкций.

Стоит отметить, что федеральная программа "хромает" не только в Курганской области, но и в соседней Свердловской. Там не укладываются в график 9 муниципалитетов - Первоуральск, Камышлов, Таборы, Ивдель, Шаля, Тавда, Ирбит, Верхняя Тура и Березовский. Врио губернатора Евгений Куйвашев пригрозил главам территорий увольнениями за провал программы.

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