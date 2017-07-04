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Ямбургские мотоциклисты влились в "Волну памяти"03 июля в 16:12

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От Карского моря.

В Ямбурге в рамках международного мотопробега "Волна памяти" стартовала "Волна-Ямал". Ее организаторами выступил MCC "Yamburg" – клуб, объединивший мотолюбителей "Газпром добыча Ямбург". Вместе с ними от Карского моря отправились мотоциклисты из Надыма, Тарко-Сале, Губкинского, Нового Уренгоя и других населенных пунктов ЯНАО – это байкеры мотоклубов "Кочевники", "Поршень", "Морские волки", "Al-Kashi".

Перед стартом участники "Волны-Ямал" вместе с настоятелем ямбургского храма апостола Иоанна Богослова отцом Александром отслужили литию о погибших, а также совершили молебен о путешествующих. После этого флаг и символ "Волны памяти" были омыты в водах Обской губы, сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ "Газпром добыча Ямбург".

Одновременно с ямальскими мотоциклистами на старт вышли тысячи путешественников в ряде городов России и нескольких иностранных государствах. В частности, байкеры отбыли из Калининграда, Мурманска, Северодвинска, Салехарда, Ямбурга, Махачкалы, Сочи и Владивостока.

Все "волны" сойдутся в ключевой точке мотопробега – поселке Жанна Забайкальского края, где в 2010 году был убит мотопутешественник Алексей Барсуков.

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