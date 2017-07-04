Ноябрьские энергетики ждут звонков от дачников03 июля в 15:40
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Чтобы узнать показания счётчиков.
Специалисты "ЭК "Восток" работают с дачниками Ноябрьска, пропустившими время оплаты счетов за электричество. Земельные участки должников сначала внесут в "черный" список, а после отключат их от линий электропередачи.
Накануне энергетики провели рейд в ПСО "Мечта", где сверяли показания счетчиков, проверяли их работоспособность и вручали садоводам памятки с телефонными номерами, по которым можно передавать данные приборов учета. За рейд работники энергосбытовой компании внесли в список неплательщиков 12 владельцев.
Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ноябрьского филиала АО "ЭК "Восток", с октября по май показания счетчиков сдает лишь треть дачников. Садоводы ошибочно считают, что если долгое время они не пользуются электричеством, то и сдавать показания приборов не обязательно.
Однако в соответствии с законодательством, отсутствие показаний приборов учета влечет за собой увеличение итоговых цифр в платежах за электричество, а после - отключение участка от линий электропередачи за долги.
В ЭК "Восток" напомнили: если собственники нежилых строений, к которым относятся и дачи, не платят по счетам более двух месяцев, их рассчитывают исходя из максимальной мощности энергопринимающих устройств. Кроме того, отключенным от электросетей "молчунам" заново подключать участок придется уже за свой счет, выложив почти 16 тысяч рублей.
Специалисты рекомендуют садоводам ежемесячно сдавать показания счетчиков. Сделать это можно по телефонам 8 800 300-89-89, 8 800 250-12-58, 34-24-20 или на сайте ЕРИЦ ЯНАО в Ноябрьске без регистрации и входа в "Личный кабинет". Также передать показания приборов учета через кассы ЕРИЦ, банки, терминалы или почтовые отделения связи.
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