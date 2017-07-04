Свердловская ГИБДД устроит облавы на перевозчиков03 июля в 16:22
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После трагедии в Татарстане.
Инспекторы ГИБДД Свердловской области устроят облавы на водителей автобусов. Проверят скорость движения, использование ремней безопасности, техническое состояние транспорта, а также соблюдение шоферами режима труда и отдыха.
В екатеринбургских маршрутках будут организованы скрытые проверки. Правоохранители в гражданской одежде зафиксируют возможные нарушения, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального ГИБДД.
Масштабную проверку проведут после ДТП в Татарстане, которое произошло в ночь на 2 июля 2017 года. На 51-м километре трассы Набережные Челны - Заинск - Альметьевск автобус с людьми врезался в двигавшийся в попутном направлении КамАЗ, буксировавший грузовик MAN. После столкновения автобус перевернулся и загорелся. Погибли 14 человек, еще 12 - пострадали.
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