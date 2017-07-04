И пополнят семейный бюджет главы Минсельхоза.

Рост потребления вина поможет спасти демографическую ситуацию в России. Такое мнение высказал в интервью НТВ министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, передает "Уралинформбюро".

Отдавая предпочтение вину, на его взгляд, россияне будут пить меньше крепкого алкоголя. "Мы - страна, пьющая крепкие алкогольные напитки: водка, самогон и так далее. Это всё забирает здоровье, жизни людей, а это (употребление вина - прим.ред.) изменит ситуацию и демографическую, - считает Ткачев. - И здоровье населения, я очень надеюсь, изменится в лучшую сторону".

В той же Европе вино разрешено рекламировать по телевидению, но болезней, связанных с употреблением спиртного, там меньше, чем в России. Дело именно в любви россиян к крепкому алкоголю, уверен Ткачев.

Он добавил, что в настоящее время жители России стали больше интересоваться винами и разбираться в них. Растет объем производства отечественных вин, при этом государство оказывает поддержку этой отрасли.

Однако, не исключено, что А.Ткачев больше заботится о семейном бизнесе, нежели о благополучии страны. Супруга главы Минсельхоза Ольга является официальным собственником виноградников ООО "Шато де Талю". Компания имеет 120 гектаров виноградников и ежегодно производит до 1,5 миллиона бутылок элитного вина.