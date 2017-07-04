×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Вина вытащат Россию из демографической ямы03 июля в 17:13

  • Текст

И пополнят семейный бюджет главы Минсельхоза.

Рост потребления вина поможет спасти демографическую ситуацию в России. Такое мнение высказал в интервью НТВ министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, передает "Уралинформбюро".

Отдавая предпочтение вину, на его взгляд, россияне будут пить меньше крепкого алкоголя. "Мы - страна, пьющая крепкие алкогольные напитки: водка, самогон и так далее. Это всё забирает здоровье, жизни людей, а это (употребление вина - прим.ред.) изменит ситуацию и демографическую, - считает Ткачев. - И здоровье населения, я очень надеюсь, изменится в лучшую сторону".

В той же Европе вино разрешено рекламировать по телевидению, но болезней, связанных с употреблением спиртного, там меньше, чем в России. Дело именно в любви россиян к крепкому алкоголю, уверен Ткачев.

Он добавил, что в настоящее время жители России стали больше интересоваться винами и разбираться в них. Растет объем производства отечественных вин, при этом государство оказывает поддержку этой отрасли.

Однако, не исключено, что А.Ткачев больше заботится о семейном бизнесе, нежели о благополучии страны. Супруга главы Минсельхоза Ольга является официальным собственником виноградников ООО "Шато де Талю". Компания имеет 120 гектаров виноградников и ежегодно производит до 1,5 миллиона бутылок элитного вина.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Под градусом»

Главные новости

Аналитика

Митинг без причины

Митинг без причины

Признак… грядущих выборов.

Ветхие пленники "Медной горы"

Ветхие пленники "Медной горы"

"Квартал ювелиров" может исчезнуть.

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

И разделили 9 миллионов.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×