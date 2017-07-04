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Средний Урал потратит 15 миллионов на язвенный скотомогильник03 июля в 16:31

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Его исследуют и обезопасят.

Свердловская область объявила два тендера, цель которых обезопасить территорию скотомогильника в поселке Первомайский (Сысертский район). Там захоронены останки животных, погибших от сибирской язвы, передает "Уралинформбюро".

По условиям аукционов, 13,3 миллионов рублей пойдет на оценку эпидемиологической безопасности прилегающей территории. Еще 2 с лишним миллиона потратят на обустройство самого скотомогильника.

Договор с предыдущим подрядчиком был расторгнут – он не обезопасил территорию захоронения должным образом.

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