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В Екатеринбурге запустят вторую станцию контроля воздуха03 июля в 16:30

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К ЧМ-2018.

В декабре 2017 года на улице Татищева в Екатеринбурге запустят новую станцию контроля воздуха. Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, на современный комплекс из областного бюджета планируется выделить почти 2,2 миллиона рублей.

Установка станции - требование FIFA для проведения Чемпионата мира по футболу. С ее помощью экологи будут наблюдать за атмосферными показателями в режиме онлайн.

Как рассказали "Уралинформбюро" в областном центре экологического мониторинга и контроля, это вторая суперсовременная станция в Екатеринбурге. Первая установлена на улице Коммунистическая на Уралмаше. Всего в области действуют 11 такого рода станций, которые расположены в городах с большим количеством промышленных предприятий.

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