Екатеринбургский парк-памятник восстановят "по Малахову"03 июля в 16:47
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И оборудуют Wi-Fi.
Харитоновский парк в ближайшее время ожидает капитальная реставрация. Об этом сообщает акт экспертизы, опубликованный на сайте областного Управления по охране и использованию объектов культурного наследия.
"О реставрации парка разговор шел давно, — пояснила "Уралинформбюро" председатель отделения ВООПИК Свердловской области Людмила Михайлова. — В том числе и о том, чтобы восстановить расположение деревьев парка в том виде, в каком они росли в XIX веке".
Судя по тексту историко-культурной экспертизы, проведенной архитектором Аллой Кищук по заказу компании "ГУАР" (Санкт-Петербург), особое внимание при реставрации будет уделено благоустройству именно парковой территории. В ходе нее будет укреплен берег паркового пруда, обустроена лодочная станция и спуски к воде, установлены системы освещения, видеонаблюдения и даже доступа в Интернет. Часть парковых дорожек останутся асфальтовыми, часть будет вымощена камнем. А на участке рядом с утраченной ротондой будет выполнено песчано-набивное покрытие.
Серьезный ремонт ожидает один из немногих сохранившихся элементов харитоновского паркового ансамбля — ротонду на острове. До революции она была оборудована фонтаном. В ходе реставрационных работ колонны ротонды будут заново отштукатурены, восстановлена облицовка из "рваного" гранитного камня в основании моста, обновлены мраморные ступени и верхний водяной купол. По историческим чертежам будет воссоздана и знаменитая "трехлучевая" лестница, спроектированная архитектором Михаилом Малаховым.
Следует добавить, что сама усадьба Харитонова-Расторгуева не ремонтировалась с 2010 года. Вопрос о новой реставрации этого объекта пока упирается в юридические сложности. По словам Людмилы Михайловой, усадьба является памятником федерального значения, а арендующий ее Городской Дворец творчества детей и молодежи — муниципальная организация.
В беседе с "Уралинформбюро" председатель областного ВООПИК не исключила, что задуманная реставрация может стать первым шагом к передаче усадьбы "в одни руки". "Вопрос в том, что у памятника должен быть один хозяин. Потому что у муниципалитета и федерации — разные "карманы". Муниципалитет не имеет права тратить свои деньги на реставрацию федеральных объектов, а федерация — на муниципальные".
Сегодня флигель усадьбы занимают две федеральные структуры - Управление министерства культуры Российской Федерации по Уральскому федеральному округу и филиал Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры" по Уральскому федеральному округу (АУИПИК).
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