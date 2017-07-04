И показало силачей на экстрим-шоу "Мистер Титан" .

В Верхней Салде с размахом отметили 84-летие ВСМПО. Работников металлургического предприятия ждало сразу несколько серьезных подарков: открытие после реконструкции обновленной Центральной проходной и поощрение от руководства. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе корпорации.

В честь дня рождения ВСМПО были награждены 322 сотрудника. 20 из них стали "Почетными ветеранами труда Корпорации", 65 - "Мастерами своего дела", 10 человек удостоились звания "Лучший молодой работник ВСМПО".

Кроме того, почетным знаком "За заслуги перед Корпорацией" наградили 4 работников, еще 45 специалистам вручили благодарности и почетные грамоты российского Минпромторга.

Торжества в Верхней Салде прошли на 10 площадках, где развернулись спортивные мастер-классы, творческие мастерские, а также шоу тяжелоатлетов "Мистер Титан". На стадионе "Старт" волейбольная команда "Уралочка", спонсором которой является ВСМПО-Ависма, провела матч со сборной города.

С праздником ВСМПО поздравили и власти Верхней Салды. Чиновники подчеркнули, что Корпорация внесла весомый вклад в развитие городского округа, пожелав заводу процветания на долгие годы.