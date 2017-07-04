Культуру и экологию.

4 июля в Екатеринбурге на заседании Общественной палаты будут рассмотрены итоги работы системы здравоохранения в 2016 году. Стоит отметить, что ранее доклад начальника горздрава Александра Дорнбуша вызвал много вопросов и нареканий. Так, "Уралинформбюро" уже писало, что за прошлый год материнская смертность в столице Урала выросла в четыре раза.

Кроме того, члены Палаты обсудят вопросы культуры и экологии. Программу развития искусств в городе до 2020 года представит начальник управления культуры Татьяна Ярошевская. О работе администрации города в рамках Года экологии расскажет председатель комитета по экологии и природопользованию Егор Свалов.

Ранее по теме:

Материнская смертность в Екатеринбурге за год выросла в 4 раза