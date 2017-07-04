Сибирская тайга превратилась в угрозу экологии03 июля в 19:06
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Из-за масштабных пожаров.
Лесные пожары, бушующие в Сибири, стали самыми мощными на Земле за последние 10 тысяч лет. К таким выводам пришли сотрудники NASA, изучив данные со спутников, передает "Уралинформбюро".
Аппараты Aqua и Suomi NPP 28 июня 2017 года зафиксировали сильное задымление от пожаров над Сибирью. Клубы дыма поднялись на большую высоту.
По мнению исследователей, масштабные возгорания тайги могут спровоцировать глобальные климатические изменения. Занимая 10% земной суши, сибирские леса ежедневно поглощают до 500 миллионов тонн углекислого газа. При горении они, наоборот, испускают огромное количество СО2, в результате усиливается глобальное потепление.
Кроме того, пепел и копоть от лесных пожаров попадают на льды Арктики, затемняя их, и тем самым вызывают их более активное таяние.
Стоит отметить, что на тушении природных пожаров в Сибири, по данным МЧС РФ, занято свыше 135 тысяч человек и 28 тысяч единиц техники.
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