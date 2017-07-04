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Эрмитаж откроет еще шесть филиалов 03 июля в 18:13

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В России и за рубежом

Крупнейший государственный музей продолжит работу над открытием центров-спутников. Планируется возвести филиалы в Екатеринбурге, Москве, Владивостоке, Томске, Калуге, Барселоне. Об этом на встрече с мэром Сеула Вон Сун Пак рассказал директор музея Михаил Пиотровский, пишет Интерфакс.

Встреча была посвящена подписанию соглашения об установлении художественных и культурных связей между Эрмитажем и правительством Сеула. Директор музея напомнил, что их представительства успешно функционируют в Амстердаме, Венеции, Казани, Выборге.

Стоит отметить, что в Екатеринбурге, согласно сайту госзакупок, уже определили подрядчика, который за 23,5 миллиона рублей подготовит территорию под строительство филиала. Возводить центр, по прогнозам, начнут в 2018 года вблизи Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

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