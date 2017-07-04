На Среднем Урале обсудили профилактику терроризма 03 июля в 18:28
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Среди мигрантов.
В настоящее время в Свердловской области насчитывается более 122 тысяч иностранцев. При этом количество временно проживающих в регионе зарубежных граждан снизилось на 3,4%, а постоянно проживающих - увеличилось на 10,5%, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала.
По данным свердловского ГУ МВД РФ, с начала 2017 года на территорию области въехало без малого 67,5 тысячи иностранцев, что на 28,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. При этом 85% мигрантов – представители стран ближнего зарубежья, в основном Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.
В связи с этим на внеочередном заседании антитеррористической комиссии Свердловской области, которое 4 июля провел глава региона Евгений Куйвашев, обсуждалась эффективность мероприятий по пресечению проникновения в Россию идеологов терроризма, в том числе и под видом трудовых мигрантов. Особое внимание было уделено качеству и полноте профилактической работы с работающими на Среднем Урале иностранцами.
С начала года в регионе было выдано свыше 1 500 разрешений на работу для мигрантов. По поручению главы Свердловской области Департамент по труду и занятости населения подготовит предложения в сфере совершенствования законодательства в миграционной сфере, чтобы обеспечить максимально эффективную работу по контролю занятости иностранцев в субъектах РФ.
Параллельно ведется комплексная работа по пресечению незаконной миграции, решаются вопросы, связанные с проверкой зарегистрированных мест пребывания мигрантов, с их фактическим проживанием, борьба с "резиновыми адресами".
Важная составляющая комплексной деятельности по антитеррористической защищенности Среднего Урала - адресная работа с теми, кто находится в местах лишения свободы или освободился из них. "В настоящее время на территории Свердловской области не проживают лица, ранее судимые за терроризм. Но этот факт не дает оснований для формального отношения к вопросам адаптации и социальной интеграции людей, освободившихся из мест заключения. Необходимо предусмотреть дополнительные меры по информированию лиц, срок наказания которых близится к завершению, о представленных им государством возможностях по социальной поддержке и реабилитации", - заявил Евгений Куйвашев.
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