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Свердловские чекисты будут во всем белом03 июля в 18:33

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"Давить" на окружающие памятники.

После реконструкции комплекса зданий свердловского УФСБ на проспекте Ленина чекисты получат в распоряжение белокаменные хоромы. Обновленный эскиз проекта уже размещен на сайте градсовета Екатеринбурга.

О том, что проект претерпел изменения в сравнении с июньским, раскритикованным в пух и прах, вариантом, "Уралинформбюро" уже сообщало на прошлой неделе. По словам главы градсовета Михаила Вяткина, компоновка здания во втором "явлении" стала менее "кричащей" и более "фоновой".

Первоначальный вариант, раскритикованный на градсовете 1 июня. Фото: екатеринбург.рф.

Теперь горожане могут в этом убедиться сами. Фасад цитадели чекистов из кроваво-красного превратился в бело-серый. Здание осталось многоуровневым, но теперь состоит из двух частей: 7-этажного корпуса, обращенного лицом к улице Вайнера, и 20-этажной высотки, "утопленной" вглубь двора.

Следует напомнить, что по соседству с будущим комплексом расположены три памятника истории и архитектуры: Дом Рязанова (Ленина, 17), гостиница Атаманова (Вайнера, 6) и здание женской гимназии (Вайнера, 2). На градсовете 1 июня многие участники обсуждения ставили проекту в вину излишнее "доминирование" над старинными особняками. Судя по обновленному эскизу, доминирование никуда не делось.

Заседание градсовета по спорному проекту состоится 6 июля.

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