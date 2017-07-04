Клещи покусали более 4 500 юных свердловчан03 июля в 20:05
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И свыше 19 000 взрослых.
С начала 2017 года клещи покусали 23 796 свердловчан, в том числе 4 504 ребенка. В Екатеринбурге от кровососов пострадали 9 094 человека, сообщили "Уралинформбюро" в региональном управлении Роспотребнадзора.
Больше всего случаев присасывания клещей фиксируется в Асбестовском, Рефтинском , Пышминском, Талицком и Ачитском городских округах, а также Байкаловском и Слободо-Туринском муниципальных районах, в Ирбите и Каменске-Уральском.
На 3 июля с подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализированы 167 человек, что в 1,4 раза ниже аналогичного периода 2016 года. Лабораторно подтверждены 32 диагноза.
Заметно, по сравнению с прошлым годом, вырос уровень распространения клещевого иксодового боррелиоза (+17%). С таким предварительным диагнозом госпитализированы 418 человек, лабораторно заболевание подтверждено у 180 пациентов.
Заражение клещевым энцефалитом стало смертельным для двух пенсионеров. 70-летний мужчина и 68-летняя женщина не были привиты и не получили инъекции иммуноглобулина после укуса клеща.
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