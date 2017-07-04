Отец ребенка неизвестен.

В Екатеринбурге 13-летняя девочка родила ребенка. По данному факту проводится доследственная проверка.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, сын у семиклассницы появился в апреле 2017 года. Мать школьницы умерла, а отец с ней не проживает.

Сейчас следователи выясняют, как работали органы системы профилактики с оставшейся без родителей девочкой. Также устанавливается отец новорожденного.

Стоит отметить, что ранее в Челябинской области 13-летняя школьница родила от 28-летнего мужчины. Его приговорили к 3 годам колонии за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

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