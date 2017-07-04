13-летняя екатеринбурженка родила сынаСегодня в 08:41
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Отец ребенка неизвестен.
В Екатеринбурге 13-летняя девочка родила ребенка. По данному факту проводится доследственная проверка.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, сын у семиклассницы появился в апреле 2017 года. Мать школьницы умерла, а отец с ней не проживает.
Сейчас следователи выясняют, как работали органы системы профилактики с оставшейся без родителей девочкой. Также устанавливается отец новорожденного.
Стоит отметить, что ранее в Челябинской области 13-летняя школьница родила от 28-летнего мужчины. Его приговорили к 3 годам колонии за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.
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Во дворе сидят подростки. Они всегда сидели, раньше просто сидели, а сейчас демонстративно совокупляются. Есть парочка одна, каждый день у них типа любовь. Но вот что "интересно, у девки партнёры меняются в этой парочке, т.е. у них вроде как групповуха. А им нормально. А какие претензии, если в городе Ё-бурге мэр хвастливо демонстрирует свои беспорядочные половые связи? А ведь он ещё и в школы лезет молодёжь воспитывать. У молодёжи такие примеры. Лет 25-30 тому назад это называлось бытовым разложением и правильно называлось. А сейчас именно такие примеры пропагандируют во власти.ответить
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