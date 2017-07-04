Сумму, ограничивающую выезд из РФ, хотят увеличить.

Минимальная сумма долга, при которой Служба судебных приставов имеет право запретить россиянам выезд за границу, может быть увеличена с 10 000 до 30 000 рублей. Соответствующие поправки в закон "Об исполнительном производстве" подготовил комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству. При этом послабления не коснутся тех, кто уклоняется от выплаты алиментов и возмещения ущерба за ранее совершенное преступление, рассказал "Известиям" член комитета Зариф Байгускаров.

Впрочем, по словам депутата, если должник в течение двух месяцев не исполнил решение суда, то пристав будет вправе ограничивать его выезд и при долге в 10 000 рублей.

Предлагаемые изменения будут рассмотрены на заседании думского комитета 4 июля. Документ также предполагает, что срок снятия ограничения с оплатившего долг гражданина будет сокращен до суток. Сейчас на это требуется 7-10 дней, передает "Уралинформбюро".