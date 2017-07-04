Уже полгода.

С начала 2017 года пассажирооборот Свердловской железной дороги упал на 4,5% к уровню прошлого года. Он составил всего 4,4 миллиарда пассажиро-километров.

В первом полугодии 2017 года со станций СвЖД было отправлено 14,4 миллиона человек, из них: 10,6 миллиона - электричками, 3,8 миллиона - поездами дальнего следования. Этот показатель ниже на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СвЖД, в июне 2017 года с вокзалов было отправлено 3 миллиона пассажиров, что на 4,9% меньше, чем в июне 2016 года. Пассажирооборот за первый летний месяц составил 884,9 миллиона - на 5,4% меньше, чем в июне 2016 года.

При этом в целом по стране тенденции не такие удручающие. За январь-июнь 2017 года РЖД отправили 530,3 миллиона пассажиров (плюс 9,6% к январю-июню 2016 года). Пассажирооборот с начала 2017 года снизился только на 1,1% к уровню прошлого года (53,2 миллиарда пассажиро-километров).