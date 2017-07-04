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NordStar отменила три чартера из ЕкатеринбургаСегодня в 09:49

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На турецкие и российский курорты.

Авиакомпания NordStar отменила сразу три чартерных рейса из Екатеринбурга: в Даламан (на 7.55 4 июля), Сочи (на 18.20 4 июля) и Анталью (2.10 5 июля).

Как сообщили "Уралинформбюро" по телефону горячей линии перевозчика, скорее всего, это связано с решением туроператоров. Каких именно - там пояснить не смогли.

Исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев пояснил, что пока не в курсе ситуации - никаких жалоб к нему не поступало.

Стоит отметить, что в мае.-июне 2017 года у авиакомпания "ВИМ-Авиа" произошли массовые задержки чартерных рейсов в связи с поздним прибытием трех лайнеров с техобслуживания. В итоге перевозчик вынужден был скорректировать чартерную программу. На Урале из-за этого пострадали от 18 до 25 тысяч туристов. После этого Росавиация пригрозила вовсе отменить все чартеры.

Ранее по теме:
Росавиация грозится ликвидировать все чартерные рейсы

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