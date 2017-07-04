С 7 лет.

Российский кабинет министров разрешил перевозить детей с 7 лет без автокресел. Постановление о внесении изменений в ПДД подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Согласно правкам, до 7 лет дети обязательно должны перевозиться в автокреслах. А вот с наступлением этого возраста и до 12 лет на заднем сидении легкового автомобиля или в кабине грузовика они теперь могут быть пристегнуты только штатными ремнями безопасности. Соответственно, использование детских кресел не является обязательным. При этом на переднем сидении легкового автомобиля дети по-прежнему должны перевозиться в автокреслах.

МВД России со своей стороны все же рекомендует перевозить детей именно в креслах. Использование штатных ремней безопасности может быть оправдано, когда ребенок по своим физическим данным "перерос" параметры автокресла или когда речь идет о перевозке ребенка-инвалида, больного ребенка, поездке попутным транспортом в удаленных районах, в неблагоприятных погодных условиях, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

Новая редакция закона также запрещает оставлять детей до 7 лет одних в машине.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, изменения вступят в силу через 7 дней после опубликования. "Сотрудниками ДПС и сейчас уделяется особое внимание транспортным средствам, в том числе такси, в которых перевозятся дети. Для выявления нарушений проводятся рейдовые мероприятия, а также выявляются нарушения ПДД в местах несения службы нарядами ДПС. Только за 5 месяцев 2017 года выявлено свыше 22 000 нарушений ПДД при перевозке детей", - сказали в ведомстве.