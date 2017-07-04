Челябинцу вживили бионический глазСегодня в 11:11
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Впервые в России.
Слепоглухому 59-летнему жителю Челябинска успешно установили ретинальный имплант, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе фонда поддержки слепоглухих "Со-единение". Впервые проведенная в России операция даст возможность пациенту, утратившему зрение из-за прогрессирующей болезни сетчатки, видеть и ориентироваться в пространстве
Ретинальный имплант представляет собой высокотехнологичный комплекс, состоящий из очков с миниатюрной видеокамерой, блока обработки видеосигнала (БОВ) и электростимулятора. Картинка с камеры передается по кабелю и преобразуется в БОВ, откуда сигнал возвращается в очки и по беспроводной связи отправляется на электродную решетку, вживленную в сетчатку и генерирующую небольшие электроимпульсы, стимулирующие оставшиеся функциональные нейроны сетчатки.
Пока пациент проходит этап реабилитации и учится интерпретировать визуальные образы. Первое включение импланта намечено на период с 14 по 21 июля.
В качестве долгосрочной задачи президент фонда "Со-единение" Дмитрий Поликанов называет включение ретинальной имплантации в программу бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи. На сегодня в подобной операции нуждаются около 50 000 человек.
Стоит отметить, что на сегодня импланты сетчатки используют более 300 человек по всему миру. Все они после операции смогли вновь воспринимать зрительные образы.
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