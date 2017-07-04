Ее реконструируют.

3 июля 2017 года в Екатеринбурге перекрыли пешеходную аллею на проспекте Ленина на отрезке от Хохрякова до Московской. Подрядчик занимается реконструкцией участка.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, специалисты будут проводить работы до конца октября 2017 года. "Аллея будет перекрываться поэтапно. Сказать точно - когда именно и какие участки - невозможно, потому что все будет зависеть от погоды. Информацию о видах работ мы также сможем предоставить позже", - пояснили в пресс-службе горадминистрации.

Параллельно с реконструкцией аллеи рабочие будут ремонтировать проспект Ленина. В числе прочего там планируется проложить велодорожки.



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