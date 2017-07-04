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Каждый десятый россиянин мечтает уехать за рубежСегодня в 12:26

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Навсегда.

Переехать за границу на постоянное место жительства подумывают около 10% россиян. Это почти на три процентных пункта меньше, чем в 2015 году, пишет ТАСС со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

При этом 89% россиян (наибольший показатель за всю историю измерений) не хотели бы сменить страну проживания передает "Уралинформбюро".

Планирующих переезд на ближайшие 2 года стало больше, а вот тех, кто просто строит абстрактные планы, наоборот, меньше.

Среди причин переезда называют недовольство политикой властей, категорическое нежелание жить в России либо сильную любовь к другой стране.

Самой привлекательной второй год подряд остается Германия, возглавляющая рейтинг государств, рассматриваемых в качестве альтернативного места жительства.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 20-22 июня 2017 года среди 1 800 совершеннолетних россиян.

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