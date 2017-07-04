В Южноуральске осудили виновника смертельного взрываСегодня в 12:54
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В котором погибла его жена.
Городской суд Южноуральска вынес приговор местному жителю, устроившему взрыв в жилом доме. 64-летнего мужчину приговорили к двум годам и одному месяцу лишения свободы условно, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.
Взрыв в многоквартирном доме на улице Ленина произошел 21 ноября 2016 года. Мужчина занес с мороза в квартиру газовый баллон, который использовал на рыбалке. Из-за перепада температура тот спустя некоторые время взорвался. В эпицентре оказалась 61-летняя супруга пенсионера. Спустя три дня от полученных травм она скончалась в больнице. Сам рыбак получил ожоги дыхательных путей и 12% тела. Также при взрыве пострадала квартира соседей. Сумма ущерба составила 2 миллиона.
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