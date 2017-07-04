На несколько дней.

Жаркое лето придет в Свердловскую область во второй декаде июля.

С 10 по 16 июля 2017 года воздух в отдельных районах области прогреется до плюс 30 градусов, рассказала "Уралинформбюро" начальник отдела метеорологических прогнозов Анна Мишарина.

C 5 по 7 июля жары не будет. Температура ожидается в пределах многолетней нормы: плюс 16-21 градус днем и 7-12 градусов ночью. Местами пройдут небольшие дожди.

Стоит отметить, что в июне в Екатеринбурге выпало 106 миллиметров осадков – при норме 69. Это почти 52 миллиарда литров воды.