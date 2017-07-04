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Тюмень заинтересовала японского доктора наукСегодня в 14:17

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Горячими источниками и Медгородком.

6-7 июля 2017 года Тюменскую область посетит исполнительный директор Японо-Российского фонда медицинского обмена (ЯРФМО), доктор медицинских наук Акира Сакаи.

Как сообщили "Уралинформюро" в департаменте инвестполитики и господдержки предпринимательства региона, гость осмотрит ряд объектов здравоохранения. Среди них санаторий "Сибирь" с его термальным источником и Медицинский город, в котором планируется возведение онкоцентра. Также японец побывает на заводе "Фармасинтез-Тюмень".

В свое время Акира Сакаи окончил медицинский факультет Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы и знаком с традициями российской медицины.

В рамках визита стороны обсудят инвестиции в строительство будущих объектов здравоохранения Тюменской области, совместное производство медтехники. Внимание будет уделено и вопросу переобучение уральских докторов. По итогам японский специалист примет решение о дальнейшей совместной работе региона и ЯРФМО.

Следует отметить, что возможность сотрудничества региона с Японо-Российским фондом медицинского обмена обсуждалась 26 апреля в ходе поездки тюменской бизнес-миссии в Токио.

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