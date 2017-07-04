С коммунальщиков требуют более 2 миллионов.

Заседание о банкротстве екатеринбургской УК "Чкаловская" состоится 19 июля 2017 года, говорится на сайте Арбитражного суда Свердловской области.

Иск о несостоятельности в отношении коммунальщиков был подан 9 июня. Компания "Чистота.РУ" требует с "управляшки" более 2,3 миллиона рублей.

В свою очередь УК "Чкаловская" накануне направила в суд встречную претензию в отношении ООО "Чистота.РУ" на более чем 9,1 миллиона рублей.

"Уралинформбюро" не удалось оперативно получить комментарий у руководства управляющей компании и у представителей ООО "Чистота.РУ".

Стоит отметить, что в ноябре 2016 года УК "Чкаловскую" уже пытался признать банкротом предприниматель Владимир Боровков. На балансе обслуживающей организации находится более 300 домов.

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